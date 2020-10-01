وزير الإسكان السعودي يكشف عن خطة بلاده بشأن تملك المواطنين للسكن

كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، اليوم الخميس، عن خطة المملكة بشأن تملك المواطنين للسكن.

وقال الوزير إن متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح ما بين 250 و750 ألف ريال، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف الوزير السعودي، خلال حديثه في فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي "تمويل الإسكان السعودي"، أنه تم تقديم 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لأن نكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن.

وأوضح الحقيل أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعرا ثابتا للفائدة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا، في 10 يوليو/ تموز الماضي، بمنع إسكان 20 فردا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، وتم بدء العمل به ابتداء من اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية التي أصدرت القرار، أن من سيخالفه بإسكان 20 فأكثر ستكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 30 يوما، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.