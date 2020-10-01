مصر... الخميس إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر بدلا من الثلاثاء

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، بيانا يفيد بأن رئيس الحكومة قرر أن يكون يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر"، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر.
وتكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاؤون.
وأشار سعد إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية بدلا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.
يذكر أنه ففي السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.
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