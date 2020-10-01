فيديو أثار تفاعلا... أمير الكويت الجديد يطلب إنزال الجثمان ليقبل رأس الأمير الراحل في مشهد مؤثر

وشاركت صحيفة "المجلس" الكويتية، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصاحبه تعليق هو: "سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب إنزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر".
لقطة اليوم ..— المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020
سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب انزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر.
#صباح_الاحمد_الجابر_الصباح pic.twitter.com/mIXuSvAcI9
وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة المؤثرة، والتي أشادوا فيها بوفاء الشيخ نواف الأحمد مع شقيقه الراحل، وشاركوها عبر حساباتهم على موقع "تويتر".
في لحظة وفاء.. سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد يقبّل رأس أخيه الأمير الراحل الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح 🌷 pic.twitter.com/Iswa7ywXQo— د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) September 30, 2020
صاحب القلب الكبير والتواضع— جاسم مطلق الاشرم المطيري (@q8alfhood) September 30, 2020
سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد
يقبل راس أخيه الامير الراحل
الشيخ صباح الاحمد الله يرحمه
الى مثواه الاخير pic.twitter.com/SkyA8UAr9m
2006— أنوار المطيري (@al_m6eriah) September 30, 2020
يحمل نعش فقيده أخيه #جابر_الاحمد_الصباح
2020
يُقبل رأس فقيده أخيه #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح
اللهم أطل في عمر أبوفيصل و متعه بـ الصحة و العافية
اللهم وفق أميرنا #نواف_الاحمد_الصباح
لما تُحب و ترضى و أرزقه البطانة الصالحة الناصحة و سخره لنا و لـ هذا الوطن 🙏🏻 pic.twitter.com/6Y7mdoBqZ2
وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات. وتعهد الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة بعد أداء اليمين.
وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها،في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.
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