فيديو أثار تفاعلا... أمير الكويت الجديد يطلب إنزال الجثمان ليقبل رأس الأمير الراحل في مشهد مؤثر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة إنسانية لأمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد، مع جثمان شقيقه أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قبل أن يوارى الثرى.

وشاركت صحيفة "المجلس" الكويتية، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصاحبه تعليق هو: "سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب إنزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر".

لقطة اليوم ..

سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب انزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر.



#صباح_الاحمد_الجابر_الصباح pic.twitter.com/mIXuSvAcI9 — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020

​وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة المؤثرة، والتي أشادوا فيها بوفاء الشيخ نواف الأحمد مع شقيقه الراحل، وشاركوها عبر حساباتهم على موقع "تويتر".

في لحظة وفاء.. سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد يقبّل رأس أخيه الأمير الراحل الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح 🌷 pic.twitter.com/Iswa7ywXQo — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) September 30, 2020

صاحب القلب الكبير والتواضع

سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد

يقبل راس أخيه الامير الراحل

الشيخ صباح الاحمد الله يرحمه

الى مثواه الاخير pic.twitter.com/SkyA8UAr9m — جاسم مطلق الاشرم المطيري (@q8alfhood) September 30, 2020

2006



يحمل نعش فقيده أخيه #جابر_الاحمد_الصباح



2020



يُقبل رأس فقيده أخيه #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح



اللهم أطل في عمر أبوفيصل و متعه بـ الصحة و العافية



اللهم وفق أميرنا #نواف_الاحمد_الصباح



لما تُحب و ترضى و أرزقه البطانة الصالحة الناصحة و سخره لنا و لـ هذا الوطن 🙏🏻 pic.twitter.com/6Y7mdoBqZ2 — أنوار المطيري (@al_m6eriah) September 30, 2020

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات. وتعهد الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة بعد أداء اليمين.

ويتولى الشيخ نواف السلطة في الكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها،في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.