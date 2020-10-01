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    منطقة تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قرية الخيام جنوب لبنان، إسرائيل 28 يوليو 2020

    وزيرة الدفاع اللبنانية تعلق على ترسيم الحدود مع إسرائيل

    © REUTERS / AZIZ TAHER
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    علقت زينة عكر، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

    وقالت عكر عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "مسؤوليتنا الوطنية ومسؤولية الجيش اللبناني خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، تحتم علينا الحفاظ على سيادتنا وحقوقنا كاملة والإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تثبت حقوق لبنان".

    وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن، اليوم الخميس، عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية أمريكية وبإشراف الأمم المتحدة.

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال
    © REUTERS / Ali Hashisho
    الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن الحدود مع سوريا ولبنان
    وتلا بري، خلال مؤتمر صحفي، نص "اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود"، وجاء فيه أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم أبريل/نيسان عام 1996، وحالياً بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".

    وأشار الاتفاق إلى أنه "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات في الناقورة [مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية] تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

    ونص الاتفاق على أن "الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لإدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".

    انظر أيضا:

    "اليونيفيل" ترحب بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
    الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن الحدود مع سوريا ولبنان
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    الكلمات الدلالية:
    ترسيم الحدود, ترسيم الحدود البحرية, اتفاقية ترسيم الحدود البحرية, إسرائيل, لبنان
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