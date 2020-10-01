مفاجأة لمئات الآلاف في مصر.. وسائل النقل العام مجانا لهذه الفئات

أصدرت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، قرارا وصف بـ"المفاجأة" السارة لآلاف من المصريين.

وقررت الوزيرة المصرية، وفق ما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إنه تقرر جعل وسائل النقل العامة مجانية لكبار السن لكل من هو فوق سن الـ70 عاما.

وقال القباج: "تم الاتفاق مع المهندس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق سن الـ70 عاما مجانا، وستشمل السكك الحديدية والمترو والنقل العام، كما سيتم تخفيض 50% من فوق الـ60 عاما".

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه تم زيادة الدعم برنامج المساعدات "كرامة" بنحو 100 جنيه مصري، خلال شهر أكتوبر الجاري، لنحو 409 ألف شخص تزيد أعمارهم ع 65 عاما، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه مصري.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي و"كرامة" وصل إلى نحو 3.6 مليون أسرة، وتشمل حوالي 14.7 مليون فرد، بينما بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج "كرامة" وصل إلى 146 ألف و377 مسنا.