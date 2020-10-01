الإمارات وأمريكا وإسرائيل: نسعى لحلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الفلسطينيين

أكدت الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا، وذلك بعد توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقية لإقامة علاقات طبيعية بينهما برعاية أمريكية منتصف الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة الأمريكي دان برويليت ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أوردته الوكالة جاء فيه "تقر دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه".

وأضاف البيان المشترك "وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.. وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أنه "ومن أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد تلتزم الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".