بين وزير التربية السوري دارم طباع، في معرض رده عما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الإغلاق الكامل في حال الانتشار الكبير لوباء كورونا بين أوساط الطلاب، أن هذا الموضوع يأتي ضمن البروتوكول الصحي حيث يمكن إغلاق الصف أو المدرسة أو المنطقة أو المدينة أو الإغلاق الكامل وفقا للحالة الوبائية.

في تصريح ورد على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية في موقعها على "فيسبوك" حول تطور حالات مرض الكورونا والتخوف من "انتشار كبير" قال وزير التربية السوري: "الإغلاق الكامل يقرره الفريق الحكومي وفق تطور انتشار الوباء بين صفوف الطلاب، بين وزير التربية، دارم طباع في معرض رده عما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الإغلاق الكامل في حال الانتشار الكبير لوباء كورونا بين أوساط الطلاب، ان هذا الموضوع يأتي ضمن البروتوكول الصحي حيث يمكن اغلاق الصف أو المدرسة أو المنطقة أو المدينة أو الإغلاق كامل وفقا للحالة الوبائية وهذا الأمر يقرره الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تطور حالات مرض الكورونا".

وفي وقت سابق كانت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية قد أعلنت على موقعها الرسمي: أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما بين التلاميذ والطلاب والأطر التعليمية والإدارية العاملة، في مدارس الجمهورية العربية السورية حتى يوم الثلاثاء 29 أيلول 2020 وصلت الى 41 اصابة .

وغالبية أعداد الإصابات كانت في مدارس ريف دمشق، وتوزعت على الشكل التالي: في محافظة طرطوس 4 حالات ،السويداء 2، حلب 4، حماه 2، حمص 5، القنيطرة 1، دمشق 6، وريف دمشق 17 حالة.



ولم تسجل أية إصابة حتى الآن في محافظات درعا، اللاذقية، الحسكة، والرقة ودير الزور، و الوضع الصحي للطلاب والمعلمين المصابين جيدة، وغالبية الحالات أعراضهم خفيفة جداً لا تتطلب دخول مشفى وهم بالحجر المنزلي حاليا.

وقد نعت وزارة التربية المدرس صالح منير حميد وورد عن الوزارة: أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين ، وتم تحويله للحجر الصحي في مشفى الحفة، حيث ساءت حالته الصحية، وتوفي متأثرا بإصابته.