إصابة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" بفيروس كورونا

أعلنت حركة "حماس"، مساء أمس الخميس، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحركة الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، أن صالح العاروري قد أجرى جميع الخطوات الصحية اللازمة، ويلتزم العزل لحين تماثله للشفاء.

يشار إلى أن العاروري يقيم في تركيا منذ عام 2011، وتحديدا عقب الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، وتحديدا في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

ويذكر أن صالح العاروري قد انتخب نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال انتخابات "حماس"، التي أجريت في عام 2017.