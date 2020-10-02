الأرصاد المصرية: حرارة ورياح وأتربة في طقس الـ 72 ساعة المقبلة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، نشطة على جنوب سيناء، وعلى مناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا)، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).

وبحسب موقع "مصراوي"، جاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32-23، وعلى السواحل الشمالية بين 29-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 36-28، وعلى شمال الصعيد بين 37-24، وعلى جنوب الصعيد 41-27.

السبت

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 31-23، وعلى السواحل الشمالية بين 30-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35-28، وعلى شمال الصعيد بين 34-24، وعلى جنوب الصعيد بين 40-27 درجة مئوية.

الأحد

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23–32، وعلى السواحل الشمالية بين 24–32، وعلى جنوب سيناء بين 28–36، وعلى شمال الصعيد بين 24–35، وعلى جنوب الصعيد بين 27–39 درجة مئوية.​