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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 4 يونيو 2020

    الدفاع التركية تعلن عن تسجيل اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا رسميا في الأمم المتحدة

    © AP Photo / Turkish Presidency
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    أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

    وقالت وزارة الدفاع التركية، على "تويتر"، "تستند علاقاتنا متعددة الجوانب إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا، وسيستمر دعمنا للتدريب والدعم والاستشارات لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة".

    ​وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه وفقا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

    وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

    وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

    وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر.

    وفي 12 ديسمبر 2019، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, تركيا
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