السودان… محطة كهرباء سد مروي تسجل أعلى إنتاجية

سجلت محطة كهرباء سد مروي السودانية، أمس الخميس، أعلى إنتاجية منذ إنشائها، حيث بلغت 28,773 ميغاواط.

أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الخميس، بأن وزير الطاقة والتعدين المكلف، المهندس خيري عبد الرحمن، قد كشف عن تسجيل محطة كهرباء سد مروي أعلى إنتاجية منذ انشائها حيث بلغت (28,773) ميغاواط.

ووصف عبد الرحمن هذا التسجيل الجديد بالإنجاز النوعي في زيادة التوليد المائي الذي يسهم بـ 42 كيلواط، أي بنسبة 76 % من الإنتاج الكلي للكهرباء.

وثمَّن وزير الطاقة والتعدين السوداني مجهودات المهندسين والفنيين بقطاع الكهرباء، وتحملهم المسئولية وأداءهم لواجبهم الوطني رغم التحديات التي تواجه القطاع.

ونقلت الوكالة على لسان المهندس، محمد أرو سليم، مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، أن ارتفاع إنتاجية محطة مروي دفعه قوية في استقرار التيار الكهربائي.

وأوضح أن الزيادة تأتي في إطار خطة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيدا بالعاملين بالشركة السودانية للتوليد المائي والعاملين بمحطة توليد سد مروي على مجهوداتهم وبذلهم الحثيث في العمل من أجل الوطن.