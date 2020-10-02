السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد تأكد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الأولي".

وأضاف: "أتمنى أن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الإنسانية جمعاء".

وأتم قائلا: "حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

كما صرح شون كونلي، الطبيب الشخصي لترامب، بأن الرئيس يستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.