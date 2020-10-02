مصر... حقيقة فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العام المقبل

حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، إن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لفرض أي رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد".

وأوضحت أن "عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وذلك حرصاً من الدولة على إتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب باعتباره حقاً يكفله لهم الدستور والقانون".