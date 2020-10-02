القوات اليمنية المشتركة: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تَعِز جنوب غربي اليمن.

أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "منظومة الدفاع الجوي في مديرية المَخا (غربي تَعِز) اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف الأحياء السكنية بالمدينة ذات الكثافة السكانية".

ويأتي الهجوم على مدينة المخا التي تضم مقر قيادة القوات المشتركة، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الحُدَيدَة غربي اليمن، خلال الساعات الماضية، وإعلان القوات التابعة للحكومة إحباط هجمات للجماعة التي تتهم هي الأخرى القوات بالتصعيد العسكري.

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" وحلفائها، التحالف العربي بالتسبب في مقتل وإصابة 43130 مدنيًا منذ شن عملياته العسكرية في 26 آذار/ مارس 2015، وحتى الشهر الماضي.

وأشارت إلى "نزوح أكثر من 4 ملايين و147 ألف يمني نتيجة القصف الذي طال جميع الأراضي اليمنية".

ومنذ السادس والعشرين من آذار/ مارس 2015، تقوم قوات دول عربية وإسلامية منضوية في تحالف تقوده السعودية بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.