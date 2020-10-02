نائب رئيس البرلمان اللبناني يكشف عن تعهد أمريكي يتعلق بترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل

صرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بشكل غير رسمي أن تنتهي مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خلال 6 أشهر.

بيروت - سبوتنيك. وقال الفرزلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة:

" هناك دور معين للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت بصورة غير رسمية، أن المفاوضات ستنتهي خلال ستة أشهر".

وأشار نائب رئيس النواب اللبناني إلى أن "موقف لبنان الذي يفاوض باسمه دولة الرئيس نبيه بري، كان موقفا واضحا وصارما، يتعلق بجهة الحفاظ على المبادئ التالية أولا، أن تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة ثانيا، أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ".

وتابع "ثالثا أن تعتمد الحدود البرية في الاتفاقية التي توصلوا إليها كالترسيم على الحدود البرية، النقطة التي توصلوا إليها أن تنطلق من الحدود البرية إلى الحدود البحرية، وليس العكس كما كان يحاول المفاوض الإسرائيلي".

وأوضح الفرزلي أن "المنطقة المتعلقة بمزارع شبعا والمناطق المحتلة، هي خارج إطار الترسيم، الترسيم البري الذي أتحدث عنه، هو الخط الأزرق المتعارف عليه في لبنان حاليا، حددت هذه الحدود".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، "أما المنطقة التي يطالب بها لبنان مطالبة حثيثة ويعتبر وجود إسرائيل فيها عملية احتلال، تستحق فيها أن نقاوم هذا الاحتلال بكل أشكال المقاومة ونطالب بخروج إسرائيل منها، واسترداد الأراضي اللبنانية".