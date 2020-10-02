تسجيل
18:18 GMT02 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    ضريبة التصرفات بديلة عن القيمة المضافة... ما الفوائد التي ستعود على القطاع العقاري في السعودية؟

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103630/14/1036301428_0:124:5255:3080_1200x675_80_0_0_6d96deb857c7a43e88dece67503c99f3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010021046718905-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في قرار وصفه المراقبون بـ "الجيد" لضبط السوق، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، اليوم، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 في المئة وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري.

    وجاء في الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

    وقال متخصصون سعوديون إن "القرار يأتي في ظل السياسات المرنة التي تتعامل بها المملكة العربية السعودية لتعود بالنفع على المواطنين"، مؤكدين أن "الأمر الملكي من شأنه أن ينعش السوق العقاري في المملكة ويدفعه للأمام".

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    الملك سلمان يأمر بفرض ضريبة جديدة على العقارات

    أمر ملكي

    وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".

    كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المئة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".

    سياسات مرنة

    ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، قال إن "المملكة العربية السعودية دائما ما تحرص على راحة المواطنين، وأن يتمتعوا بحياة رغيدة حيث قرررت فرض ضريبة على العقارات بنسبة 15%، ثم بعد ذلك استبدلتها بضريبة التصريفات العقارية بقيمة 5%".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأمر جاء بعد إعادة دراسة قرار فرض القيمة المضافة على العقارات، ودراسة أثره على المواطنين وعلى نسبة التملك للمسكن الأول للمواطن، فوجدت المملكة أنه تحدي كبير بالنسبة للمواطنين، مما قد يعيقهم من تملك المساكن".

    وأكد أن "القرار تضمن تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال سعودي من سعر شراء أي مواطن للمسكن الأول له".

    وأشار إلى أن "القرار يؤكد أن المملكة تتمتع بسياسات مرنة، ولديها خطط لمراجعة ما تم اتخاذه من قرارات، وتعديلها أو التراجع عنها، بما يفيد المصلحة العامة للمواطنين".

    وبين أن "القرار سيعود بالنفع على السوق العقاري، حيث سيزيد من عملية تملك المواطنين للمسكن الأول، وسيدفع الحركة العقارية داخل المملكة العربية السعودية للأمام".

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    السعودية تشهد أعلى معدل تضخم منذ 7 سنوات بسبب رفع "القيمة المضافة"

    ضبط السوق

    بدوره قال المحلل السعودي الدكتور شاهر النهاري، إن "السوق السعودي للعقارات سوق ضخم، ويحدث فيه الكثير من الأزمات مثل التضخم، وعمليات البيع والشراء غير الواضحة والوهمية، لذلك كان يحتاج إلى تنظيم أكثر رسوخًا ووضوحًا، لذلك جاء المرسوم الملكي الأخير بشأن الضرئب".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المرسوم الملكي الجديد أعفى السوق العقاري من ضريبة القيمة المضافة الـ 15%، وهي كانت ضريبة تدفع على كل عملية بيع وشراء عقاري، وتم استبدالها بضريبة التصرفات العقارية وهي 5%، ويستثنى منها أي مواطن يشتري بيته الأول في حدود المليون ريال سعودي".

    وتابع: "طلبت الحكومة السعودية من الهيئة العامة للذكاة والدخل تحمل مسؤولية إدارة هذه الضرائب وتحصيلها لفترة مؤقتة، وحتى يتم الانتهاء من تكوين النظام كاملًا، وربطه بأجهزة الدولة".

    وأكد أن "السوق العقاري السعودي مثله مثل الأسواق العالمية التي كانت غير منظمة ولا يوجد فيها شفافية، وبعد المرسوم الملكي سيكون السوق مراقبًا بشكل جيد، حتى لا يحدث تضخم عقاري في البلادي، وهذا المرسوم سيعمل على ضبط أي عمليات بيع وشراء وهمية".

    واستطرد: "نتمنى أن يتم ضبط الأسعار في السوق العقاري السعودي، حيث تصل لأسعار خيالية في بعض الأماكن، ومن المتوقع أن تصدر مجموعة من المراسيم الأخرى، لتوضيح وتنظيم القرار الجديد".

    وقال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول، وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

    وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول؛ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممصمة نورا بوريلي (يمين) مع طالباتها من معهد مارانغوني لتصميم الأزياء وأصدقائها أزياء في إطار أسبوع الموضة لمجموعة ربيع/ خريف 2021 في ميلانو، إيطاليا 27 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    خطوات أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك