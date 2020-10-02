مصر تدعو إلى شرق أوسط خال من "الأسلحة النووية"

وجهت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، رسالة إلى العالم بشأن الحد من "الأسلحة النووية" في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في خطاب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأسلحة النووية، والذي نقلته قناة "النيل" المصرية.

وقال شكري: "مصر تدعو بشدة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وتابع بقوله "ينبغي أن ننفذ الأهداف الخاصة بإزالة الأسلحة النووية، خاصة وأننا نشهد تقدما في التسليح النووي، وهناك بعض الدول لا تزال تسعى لزيادة تسليحها وترسانتها النووية".

ومضى وزير الخارجية المصري بقوله "هذه الأسلحة النووية تهدد الحياة على كوكبنا، لقد حان الوقت لتحديد وعمل وقف غير مشروط لانتشار الأسلحة النووية".

وأكمل شكري قائلا "منع الأسلحة النووية لا يمكن أن يكون مرهونا بأمور أخرى".

وقال شكري إن مصر تتبنى إعلانا لبقاء الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، فنحن نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لتلك الخطوات الهامة والحاسمة".