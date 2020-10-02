انطلاق الجولة الثانية للحوار الليبي في المغرب

انطلقت رسميا مساء اليوم الجمعة، الجولة الثانية للحوار الليبي بين وفدي النواب والمجلس الأعلى الدولة، بحسب مصادر مشاركة بالمشاورات.

وفي وقت سابق، قال النائب عصام الجهاني عضو وفد مجلس النواب الليبي المشارك في اجتماعات المغرب أن مشاورات المغرب تستأنف مساء الجمعة أو صباح السبت.

وأضاف الجهاني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للدولة استجاب لما طالب به وفد مجلس النواب بأن يحضر للمغرب الوفد الذي شارك في الجلسات الأولى التي عقدت منذ أيام في بوزنيقة، وأن الوفد الأول يصل إلى المغرب، مساء اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد الجهاني أنه حال التوافق النهائي بين وفدي الأعلى للدولة والنواب سيتم التوقيع على ما اتفق عليه.

وبشأن الاجتماعات العسكرية التي عقدت في القاهرة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن طرفي النزاع اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت البعثة في بيان لها أن "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية".

وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.