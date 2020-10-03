رسالة الملك سلمان وولي عهده إلى ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 2, 2020
سمو #ولي_العهد يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.https://t.co/S9eu6IsmWS#واس pic.twitter.com/wgLMl5jvIT
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.
وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.
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