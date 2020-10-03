حميدتي يفجر "مفاجأة" حول سبب ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق في السودان

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، عن "السبب الحقيقي" وراء تدهور سعر العملة في السودان، مفجرا مفاجأة على حد وصف وسائل الإعلام السودانية.

وفي مقابلة مع قناة "سودانية 24"، أوضح حميدتي أن تدبير الحكومة لأموال التعويضات للأمريكيين بالشراء من السوق الموازي، أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الدولار.

وقال حميدتي: "تجهيز مبالغ التعويضات للأمريكيين، له أثر كبير جدا في ارتفاع سعر الدولار داخل السودان".

وأضاف حميدتي "شراء الدولار والذهب من الخرطوم لكي تتحصل على 330 مليون دولار، تسبب في رفع أسعار الدولار في السودان".

وكانت أسعار الدولار والعملات الأجنبية قد ارتفعت أمام الجنيه السوداني بشكل قياسي، ليصل إلى أكثر من 250 جنيه.