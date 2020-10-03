الأمن العراقي يوقف 26 عنصرا من "داعش" في نينوى اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 26 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد اعترفوا لأجهزة الأمن بتنفيذ عمليات إرهابية.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم، من إلقاء القبض على ستة وعشرين إرهابيا وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابعت الخلية موضحة أن غالبية الموقوفين كانوا يعملون فيما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في ما يسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب) وقد جرى تدوين أقوالهم أصوليا واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".