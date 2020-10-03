فيديو أثار جدلا.. هل هذه لحظة إسقاط طائرة حربية تركية شمال العراق

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يظهر إسقاط مسلحين أكراد طائرة حربية تركية شمال العراق.

ونشاهد في مقطع الفيديو طائرة حربية تتعرض لوابل من إطلاق النيران، فتحترق وتسقط.

وقالت التعليقات المرافقة لانتشار هذا الفيديو متسائلة: "كيف يسقط حزب العمال الكردستاني طائرة حربية تركية، هل لديهم مضادات طيران؟".

ويأتي ذلك تزامنا مع عملية "مخلب النمر" التي شنها الجيش التركي اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو الماضي في شمال العراق ونفذ خلالها غارات جوية وضربات برية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وانتشر الفيديو على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" حيث حقق آلاف المشاركات.

الحقيقة

المقطع المتداول ليس حقيق ولكنه فيديو من لعبة إلكترونية تسمى ARMA3.

وبعد البحث تبين أن الفيديو مقتطع من تسجيل مدته 3 دقائق و10 ثوان نشر في 24 أيار/مايو 2020 على قناة يابانية على موقع يوتيوب.

ووفقا للنص المرافق فإنه يعود للعبة ARMA3 وهي من ألعاب الفيديو العسكرية التي تسمح للاعبين بتعديل عناصر اللعبة من شخصيات وأماكن وسيناريوهات، لمحاكاة بعض العمليات الحربية.

وفي نهاية المقطع الأصلي، يظهر نص باليابانية ترجمته "هذا المشهد غير حقيقي. الشخصيات والأسماء والأحداث خيالية ولا تمت إلى الواقع بصلة".