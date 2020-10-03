سكك حديد مصر تتسلم دفعة عربات روسية جديدة خلال الشهر الحالي

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت أن هيئة سكك حديد مصر تستعد خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجارى، لاستقبال دفعة جديدة من عربات القطار الروسية المتعاقد عليها.

وذكرت قناة "RT" وصول 103 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية".

وأشارت القناة إلى أن "هيئة السكة الحديد تسلمت على دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة، بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال القطارات الروسية الجديدة إلى الخدمة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر".

هذا وتشمل صفقة العربات الروسية الـ1300 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وتبلغ قيمة هذه الصفقة 1.0165 مليار يورو.