الأمن السوري يقبض على 16 آسيويا يستعدون لاجتياز الحدود السورية التركية

أفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن قوات الأمن السوري، تمكنت ظهر يوم السبت 3/ تشرين الأول- أكتوبر، من إلقاء القبض على 16 شخصاً آسيوياً أثناء وجودهم في حي الشعار شرقي مدينة حلب.

وبيّنت المعلومات الواردة أن جميع المقبوض عليهم ينحدرون من دولة بنغلادش، حيث كانوا دخلوا الأراضي السورية في وقت سابق بطريقة غير شرعية عبر ممرات التهريب، قادمين من لبنان.

وقالت المصادر إن الأمن السوري ألقى القبض على الأشخاص الـ 16 بعد ورود معلومات دقيقة وعمليات متابعة وتدقيق حثيثة تمت إجراؤها بالسرعة القصوى، قبل أن يتم ضبطهم داخل أحد منازل الحي.

المعلومات الأولية الواردة لـ"سبوتنيك" تقول إن الهدف من نقل الأشخاص المقبوض عليهم إلى حلب، كان تمهيداً لنقلهم باتجاه الأراضي التركية، دون أن ترد أي معلومات مؤكدة حول الوجهة التالية لهؤلاء الأشخاص.

وتعمل الجهات المختصة في مدينة حلب على التحقيق بوتيرة سريعة، للتوصل إلى الهدف الرئيس من نقلهم وكيفية دخولهم إلى المدينة، ومعرفة الوجهة النهائية التي كانوا يقصدونها.

وكانت القوى الأمنية السورية ألقت في وقت سابق من العام الحالي على 38 شخصا من جنسيات شرق آسيوية بينهم 4 نساء في قرية الجميلية بريف حمص الشرقي قام مهربين بإدخالهم الأراضي السورية قادمين من لبنان بهدف نقلهم إلى تركيا بوقت لاحق.