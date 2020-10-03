تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

تجددت، اليوم السبت، المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحُدَيدَة غربي البلاد، سقط خلالها قتلى ومصابين من الجانبين.

القاهرة- سبوتنيك وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "جماعة "أنصار الله نفذت هجومين واسعين على القوات المشتركة، استهدف الأول مواقع عسكرية شرقي مدينة الدُريهِمي، فيما شنت آخر على قرية الكوعي على الأطراف الجنوبية من المدينة الواقعة جنوب الحُدَيدَة".

وأضاف أن هجوم الجماعة على قرية الكوعي سبقه قصف صاروخي ومدفعي مكثف، واستهدف تحقيق اختراق للتقدم إلى مدينة الدُريهِمي وفك الحصار على عناصر الجماعة في المدينة.

وأكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين في المواجهات العنيفة التي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى وصول تعزيزات للقوات المشتركة لصد هجوم مقاتلي "أنصار الله" المتواصل منذ ساعات.

ووفقا للمصدر، فإن الأنحاء القريبة من المواجهات تشهد نزوحًا خاصة بعد سقوط قذائف على مناطق سكنية في النخيل ودخنان جنوبي الدُريهِمي.

وتأتي المواجهات العنيفة غداة معارك بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محوري المطار وكيلو 16 ومدينة الصالح جنوب وشرق مدينة الحُدَيدَة، أوقعت 13 قتيلاً و20 جريحًا من الجماعة، في حين قُتل 5 جنود وأُصيب 10 آخرون في صفوف القوات المشتركة.