الجيش اليمني يستعيد مواقع عدة من قبضة جماعة "أنصار الله" شمالي مأرب

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تقدما ميدانيا في مواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بمحافظة مأرِب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك": إن"الجيش اليمني مدعوما بقبليين نفذ عملية هجومية واسعة من 4 محاور في مديرية مدغل الجدعان شمال غربي مأرِب، تمكن خلالها من السيطرة على قريتي الزبرة والنشيفة وجبل تبين الاستراتيجي ومحيطه".

وأضاف المصدر أن "معارك تدور في الأثناء بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" باتجاه قرى الغرايق وآل جميح وآل خرصان، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الجانبين".

© AP Photo / Hani Mohammed تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة أن طيران التحالف العربي ساند القوات الحكومية خلال العملية بسلسلة غارات على مواقع لـ"أنصار الله"، كما استهدف بـ 5 غارات تعزيزات لعناصر الجماعة في مديرية مَاهِلية جنوبي مَأرِب، أوقعت قتلى وجرحى وأعطبت آليات قتالية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.