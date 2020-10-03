البرهان: لا رجعة للحرب ولن نحيد عن طريق السلام

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، في جوبا، يمثل يوما عظيما في مسيرة السودان.

جاء ذلك خلال كلمة البرهان خلال احتفال التوقيع النهائي على إتفاق السلام الشامل بساحة الحرية في جوبا بجنوب السودان، اليوم السبت، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك".

وتابع البرهان: "أدعو الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه"، مضيفا: " لا عودة للحرب".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني: "لن نحيد عن طريق السلام وحريصون على تنفيذ كل ما تم التوصل إليه في اتفاق السلام"، مضيفا: "اتفاق السلام لن يكتمل إلا بانضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) وحركة تحرير السودان.

وتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية، والحركات المنضوية في الجبهة الثورية وأبرزها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، والحركة الشعبية المتحدة، اليوم السبت.

ووقعت مصر والإمارات وتشاد وقطر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بصفة الشهود والضامنون لاتفاقية السلام النهائية بين الأطراف السودانية.

وشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.

وتتلخص أبرز بنود الاتفاقية النهائية في "ملف الترتيبات الأمنية متعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء جيش وطني موحد خلال فترة زمنية محددة، وقسمة السلطة في الحكومة الاتحادية والولائية وتكوين المجلس التشريعي وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا إضافية عقب توقيع اتفاق السلام النهائية".

وظل السودان في حرب أهلية منذ العام 2003 بإقليم دارفور مع بعض الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالمساواة وتقسيم السلطة، ولم تنجح الحكومة السابقة بالسودان بوقف الحرب إلا أن جاءت الحكومة الانتقالية الحالية التي أعلنت منذ تشكيلها في سبتمبر 2019، أن تحقيق السلام ووقف الحرب من أبرز أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.