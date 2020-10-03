الرئيس الجزائري يوجه بوقف كل أشكال البيروقراطية التي تعيق تنفيذ أفكار الشباب

أعلن اليوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن استحداث صندوق لتمويل المشاريع الناشئة في الجزائر، موجها تعليمات بوقف كل أشكال البيروقراطية التي تعيق تجسيد أفكار الشباب، خاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة.

الجزائر - سبوتنيك. وأكد الرئيس تبون، خلال افتتاح الملتقى السنوي للمؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم السبت، أن الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة سيمكن الشباب الراغب في تجسيد مشاريعه من تفادي العراقيل البيروقراطية التي تعرفها عمليات التمويل عن طريق البنوك.

وتابع موضحا "سيتم تمويل هذا الصندوق عن طريق المال العام، غير أن المجال يبقى مفتوحا أمام الخواص، وكذا الشركات والدول الأجنبية الراغبة في المساهمة"، لافتا إلى أن الشباب الذين سيتلقون التمويل "لن يحاسبوا في حال لم تنجح مشاريعهم، بل ستمنح لهم فرصٌ جديدة".

وأكد الرئيس الجزائري أن "المؤسسات الناشئة هي القاطرة التي ستدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام".

وأضاف "سيُمكّن الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة، من تأسيس مؤسسات بنظام التصريح لا غير، حتى قبل الحصول على سجل تجاري، مع تسهيلات ضريبية، وتذليل لعقبات الحصول على العقار لإنشاء حاضنات الأعمال".

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ضرورة خلق جيل جديد من رجال الأعمال.

يذكر أن هذه الندوة التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الناشئة، وكذا العديد من الجمعيات الطلابية المتعاملين الاقتصاديين ومراكز البحث.