الخارجية المصرية توجه تحذيرا لمواطنيها الباحثين عن عمل بالخارج

وجهت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، تحذيرا لمواطنيها الباحثين عن عمل بالخارج.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا أهابت بالمواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج قصر التعامل على الشركات الوسيطة المُرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت حالات لتعامل مواطنين مصريين مع مواقع إلكترونية غير رسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يتم تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية.

وأفادت الخارجية المصرية بأن هذه المواقع الإلكترونية تقوم بإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل إنهاء الإجراءات.

وشددت الوزارة على المواطنين المصريين قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.