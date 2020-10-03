محمد بن سلمان يعزي مشعل الأحمد في وفاة أمير الكويت الراحل

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن "ولي العهد السعودي أعرب عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله سبحانه أن يغفر للفقيد ويرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته".

وتابعت الوكالة "عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وألايريهما أي مكروه".