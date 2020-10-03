العراق... تعطيل الدراسة في محافظة بابل من الثلاثاء إلى الخميس المقبل

قررت السلطات المعنية في محافظة بابل العراقية، اليوم السبت، تعطيل الدراسة، بداية من الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

وأعلن محافظ بابل حسن منديل، بحسب وكالة الأنباء العراقية، تعطيل الدوام الرسمي لتسهيل أداء مراسيم الزيارة الأربعينية

وقال منديل، في بيان له، إنه "تقرر منح عطلة رسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف السادس من تشرين الأول ولغاية يوم الخميس، لتسهيل أداء مراسيم الزيارة الأربعينية إلى موظفي الدولة وتقديمهم الخدمة في المواكب الحسينية وانقطاع أغلب الطرق الرئيسية في المحافظة".

وأضاف أنه "تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمصارف الحكومية".

وأعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم غد ولغاية الخميس المقبل.