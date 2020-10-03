الاتحاد الأفريقي يتجه نحو الموافقة على اختيار مؤمن زكريا سفيرا لدوري الأبطال

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للموافقة على المبادرة التي قدمها المصري، هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي لكاف، باختيار مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، سفيرا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم السبت، بأن تلك المبادرة تأتي من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.

واستقر الرأي داخل الاتحاد الأفريقي على تفعيل مبادرة أبو ريدة لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرا للبطولة، على أن يحضر مباريات نصف النهائي، ويسدد ضربة البداية في المباراة النهائية بوصفه سفيرا للبطولة.

وكان هاني أبو ريدة قد قدم مبادرة من عدة بنود دعما لمؤمن زكريا، جاءت كالتالي:

1- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم، لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا، لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

2- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية المصرية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

3- مخاطبة وزارة الرياضة المصرية وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا، لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

4- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على أحد قاعات أو ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر، بالقاهرة.

5- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين، بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا، تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبو ريدة نفسه بقيمة الجائزة.

6- مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاختيار مؤمن زكريا، كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لهذا العام.