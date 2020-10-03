الكاظمي: أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن حكومته أنتجها الواقع الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يشهده العراق من فوضى سببها سوء الإدارة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق.

جاء ذلك خلال لقائه مع قناة العراقية الإخبارية، اليوم السبت، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على "تويتر".

وأوضح الكاظمي: "الحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، وهدفنا هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وقال: "الاتهامات وجهت الينا منذ اليوم الأول لتسلم مهامنا، وبعض الجماعات أرادت مني تكرار أخطاء الماضي، ولو كنت قبلت بهذا، لكانوا اليوم يدافعون عني".

وأوضح الكاظمي أن "الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تأريخ العراق، مؤكدا أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي"، مشيرا إلى أن "الفوضى التي مر بها العراق هي انعكاسات لسوء الإدارة في البلد".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال لقائه مع قناة العراقية الإخبارية: الاتهامات وجهت الينا منذ اليوم الأول لتسلم مهامنا، وبعض الجماعات أرادت مني تكرار أخطاء الماضي، ولو كنت قبلت بهذا، لكانوا اليوم يدافعون عني. pic.twitter.com/DNggQmxla1 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 3, 2020

وأشار إلى أن أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة احتلال العراق، مضيفا: "الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح"، بحسب ما ذكره موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقال الكاظمي: "يجب حماية مصالحنا مع أمريكا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن"، مضيفا: "لم نستلم أي تهديد من أمريكا بشأن غلق سفارتها في العراق ولن نقبل بأي تهديد من أي دولة كانت".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال لقائه مع قناة العراقية الإخبارية: الحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، وهي خيمة لجميع العراقيين. pic.twitter.com/RSusZKtHO0 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 3, 2020

وقال رئيس الوزراء العراقي: "وصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في العراق".

وأوضح الظاكمي أن "هناك جماعات تستغل التظاهرات وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات بشأن جميع الشهداء الذين اغتالتهم جماعات الجريمة المنظمة".