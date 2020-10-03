تظاهرة في بيروت رفضا لرفع الدعم: سنذهب للاشتباك المباشر مع السلطة

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت، تظاهرة من أمام ثكنة الحلو في بيروت نحو مصرف لبنان رفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية كالطحين والمحروقات والأدوية، محذرين من موجة شعبية غاضبة.

وقال المحامي والناشط في الحراك المدني واصف الحركة لمراسل "سبوتنيك" إن "رفع الدعم عن السلع الأساسية هو تجويع للناس ويجب مواجهة القرار في الشارع، للوصول إلى مرحلة إسقاط المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان كونها فقدت الشرعية الشعبية منذ 17 تشرين".

ويضيف الحركة أنه "يجب الذهاب إلى الاشتباك المباشر مع المنظومة الحاكمة لإسقاطها"، معتبرا أن تظاهرة اليوم هي مقدمة ل 17 تشرين ثان.

ويقول المحامي والناشط علي عباس: "نرفض رفع الدعم عن المواد الأساسية، كون هؤلاء السلع ينعكسون على الحياة اليومية للمواطن اللبناني وخاصة الفقير الذي يواجه صعوبات كبيرة خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة، معتبرا أن المس بالسلع الأساسية خط أحمر".

© Sputnik . Abdel Kader Albai تظاهرة في بيروت رفضا لرفض الدعم: سنذهب للاشتباك المباشر مع السلطة

وأضاف: "الطبقة الحاكمة تتحجّج بأن مصرف لبنان لم يعد لديه ما يكفي من احتياط الدولار لدعم هذه السلع، ولكن نحن نقول لهم لا تحمّلوا الشعب اللبناني أخطائكم على مدى السنوات المنصرمة بل عليكم محاسبة من أخطأ، وإن كنتم غير قادرين على تحمّل المسؤولية فلتتنحو".

© Sputnik . Abdel Kader Albai تظاهرة في بيروت رفضا لرفض الدعم: سنذهب للاشتباك المباشر مع السلطة

ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.

© Sputnik . Abdel Kader Albai تظاهرة في بيروت رفضا لرفض الدعم: سنذهب للاشتباك المباشر مع السلطة

وتناقلت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية".

© Sputnik . Abdel Kader Albai تظاهرة في بيروت رفضا لرفض الدعم: سنذهب للاشتباك المباشر مع السلطة

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطات، يتوقف الدعم.