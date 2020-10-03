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    أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018

    بعد توقف 7 أشهر... السعودية تستعد لاستقبال أول فوج معتمرين غدا... صور

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
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    تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال أول فوج معتمرين، غدا الأحد، بعد توقف دام 7 أشهر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) وضعت المملكة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة.

    وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أنها جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

    كما تقوم الرئاسة بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا قبل أفواج العمرة وبعدها، وغسل دورات المياه 6 مرات يوميا، وتعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول مع استمرار التعقيم، وتركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميا على 3 مراحل، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة.

    © REUTERS / STRINGER
    قرار جديد في السعودية بشأن الحرم المكي والمعتمرين
    أيضا من ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحماية المعتمرين من العدوى، الكاميرات الحرارية المطورة، والتي تعمل من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار المسجد الحرام، الأمر الذي يساعد على التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

    وكانت السلطات السعودية أعلنت، قبل أيام، السماح بأداء العمرة تدريجيا على مراحل، تبدأ في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

    وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

    وكانت السلطات السعودية قد علقت أداء العمرة قبل سبعة أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد -19، وشملت الإجراءات أيضا إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.

    ونظمت المملكة حجا تم تقليصه بشكل كبير، في يوليو/ تموز، بسبب مخاوف من أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة، وشارك ما يصل إلى نحو عشرة آلاف حاج بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس ووضعهم في الحجر الصحي.

    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية

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    الكلمات الدلالية:
    أداء العمرة, السعودية
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