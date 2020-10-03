ملك الأردن يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بتصريف أعمال

قبل الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسن، استقالة رئيس الحكومة السابق الدكتور عمر الرزاز وكلفه وحكومته بتصريف الأعمال لحين اختيار بديل.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل الملك الأردني، اليوم السبت، استقالة رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز وأعضاء حكومته.

عاجل #الملك يقبل استقالة حكومة الدكتور عمر #الرزاز — Jordan News Agency (@Petranews) October 3, 2020

وأضافت الوكالة: "الملك يكلف الدكتور عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة".

عاجل #الملك يكلف الدكتور عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. — Jordan News Agency (@Petranews) October 3, 2020

وتسلم الرزاز رئاسة الحكومة الأردنية عقب احتجاجات، أطاحت بحكومة الدكتور هاني الملقي، حيث قدم تعهدات بتجاوز التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والذي ما لبث أن أقرته الحكومة بعد موافقة مجلس النواب.

واستمر عمر الرزاز في منصبه لمدة عامين وثلاثة أشهر تقريبا، واجهت خلالها حكومته تحديات عدة أبرزها، احتجاجات المعلمين ووباء فيروس كورونا.