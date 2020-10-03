إيران تغلق منفذ خسروي الحدودي مع العراق

أغلقت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، منفذ خسروي الحدودي مع العراق.

أفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، بأن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه غرب إيران ، العميد علي أكبر جاويدان، أعلن إغلاق منفذ خسروي الحدودي مع العراق.

ودعا جاويدان المواطنين لعدم التوجه إلى الحدود من أجل الدخول إلى العراق للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، موضحا أنه إثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت الحكومة العراقية رسميا عدم استقبال الزوار من الدول الاخرى.

وأكد المسؤول الإيراني أنه بناء على إعلان الحكومة العراقية، قررت حكومة بلاده إغلاق المنافذ الحدودية الأربعة، وهي خسروي في قصر شيرين ومهران في إيلام وشلمجة وجذابة في خوزستان، والتي كان الزوار يستخدمونها للعبور إلى العراق.

وأشار الى نشر وحدات سيطرة وتفتيش في مدينة قصر شيرين، وأن قوات الشرطة المتواجدة في هذه المراكز تمنع عبور الأفراد إلى الحدود، ولن يكون بإمكان الزوار سواء بصورة انفرادية أو جماعية الحضور في محطة خسروي الحدودية.