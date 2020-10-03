وسط عنف الشرطة… آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات نتنياهو.. فيديو

خرج آلاف الإسرائيليين للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا ومزاعم الفساد التي ينفيها.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم السبت، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى الميادين العامة للاحتجاج على سياسة نتنياهو تجاه جائحة كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بين صفوف الشعب الإسرائيلي.

תיעוד: שוטר מכה מפגין בפניו במהלך פיזור המחאה בתל אביב @ittaishick pic.twitter.com/i6Gt0QePkT — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2020

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة البرلمان على قانون للحد من نطاق مثل هذه المظاهرات، فيما كانت معظم الاحتجاجات الليلة صغيرة ومتفرقة في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من تجمع حشد ضم آلافا في تل أبيب.

עימותים אלימים בהפגנות בתל אביב - יותר מעשרה עצורים ומאות דוחות | תיעוד@ittaishick pic.twitter.com/ksjCqSJQKP — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2020

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وحاولوا إغلاق شوارع المدينة، ما أوقع إصابات بين صفوف المتظاهرين، من بينهم رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي، في وقت ألقت الشرطة القبض على نحو 15 من المحتجين.