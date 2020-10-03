أول فوج من المعتمرين يدخل المسجد الحرام… فيديو وصور

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت صورا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.
فيديو | المعتمرون يستقلون الحافلات استعداداً للتوجه للحرم المكي الشريف#الإخبارية pic.twitter.com/EXer77EFsc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2020
وتابعت: "أظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة".
#عاجل— صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) October 3, 2020
الفوج الأول من المعتمرين يطابقون تصريح #العمرة مع #تطبيق_اعتمرنا استعدادًا للتوجه إلى #المسجد_الحرام . pic.twitter.com/RduuAb3Lui
وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
فيديو | أولى أفواج المعتمرين في #المسجد_الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/QSdBZhLuWd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2020
وبدأت عملية وضع الحواجز في المسجد الحرام تمهيدًا لاستقبال المعتمرين في المرحلة الأولى، بينما بدأت النقابة العامة للسيارات في توفير خدمات النقل من خلال الآلية الجديدة التي تم ابتكارها من خلال تطبيق "اعتمرنا".
وكان وزير الحج والعمرة قال، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة "الإخبارية"، قبل أيام، إن المرحلة الأولى لعودة العمرة ستشهد عددا قليلا نسبيا في حدود 6 آلاف معتمر يوميا ما يتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.
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