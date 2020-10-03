حمدوك يشكر حميدتي لقيادته مفاوضات السلام في جوبا

قدم رئيس الوزراء السوداني، عبدااله حمدوك الشكر للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وذلك عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية في السودان، والحركات المسلحة السودانية.

وقال حمدوك في تغريدة عبر تويتر: "هذا السلام الذي احتفلنا به اليوم، هو نتاج جهود حثيثة ومباحثات متتابعة استمرت لعام عملت لنجاحها مختلف مؤسسات الدولة، بقيادة وفدنا الحكومي".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لوفدنا بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء مجلس السيادة والوزراء والخبراء والفنيين ومؤسسات المجتمع المدني، وكل من ساهم في إنجاز هذه الاتفاق التاريخي".

هذا السلام الذي احتفلنا به اليوم، هو نتاج جهود حثيثة ومباحثات متتابعة استمرت لعام عملت لنجاحها مختلف مؤسسات الدولة، بقيادة وفدنا الحكومي.

أتقدم بالشكر لوفدنا بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو @GeneralDagllo #سلام_السودان — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 3, 2020

وتابع: "لقد كان مجهوداً عظيماً حققنا به أولى خطوات بلادنا نحو السلام الشامل العادل، كما أشكر روح الشراكة مع رفاقنا من حركات الكفاح المُسلح، وفريق وساطة دولة جنوب السودان".

وأعضاء مجلس السيادة والوزراء والخبراء والفنيين ومؤسسات المجتمع المدني، وكل من ساهم في إنجاز هذه الاتفاق التاريخي، لقد كان مجهوداً عظيماً حققنا به أولى خطوات بلادنا نحو السلام الشامل العادل، كما أشكر روح الشراكة مع رفاقنا من حركات الكفاح المُسلح، وفريق وساطة دولة جنوب السودان. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 3, 2020

ووقع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية على اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، اليوم السبت، في مدينة جوبا، جنوب السودان.

وقّعتُ اليوم بجوبا مع إخوتنا في حركات الكفاح المسلح على اتفاق سلام نهائي يوقف الحرب ويحقق السلام نأمل كذلك أن نعمل جميعاً على إنزاله لأرض الواقع.

نُهدي هذا الإنجاز التاريخي لشعبنا الكريم وللذين عاشوا ويلات الحرب وبه نكون بدأنا أولى الخطوات لسودان خال من أصوات البنادق ونزف الدماء. pic.twitter.com/XbOUMpEp83 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) October 3, 2020

وشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.

وظل السودان في حرب أهلية منذ العام 2003 بإقليم دارفور مع بعض الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالمساواة وتقسيم السلطة، ولم تنجح الحكومة السابقة بالسودان بوقف الحرب إلا أن جاءت الحكومة الانتقالية الحالية التي أعلنت منذ تشكيلها في سبتمبر 2019، أن تحقيق السلام ووقف الحرب من أبرز أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.