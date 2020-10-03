القوات المشتركة اليمنية: عشرات القتلى والجرحى في صفوف "أنصار الله" جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر فادحة في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال مواجهات في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا هجوما من محورين على مركز مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة؛ دبابات ومدفعية وقاذفات صاروخية والطيران المسير".

وأكد "تمكن القوات المشتركة من سحق الهجوم، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرت البقية على الفرار".

وأشار إلى "تدمير آليات ومخزن ذخائر للحوثيين خلال التصدي للهجوم".

إلى ذلك، قالت ألوية العمالقة إن "الحوثيين قنصوا امرأتين هما رمضانة محمد سنبل وصفاء حسن سالم جابر في قرية الحايط بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بأسلحة رشاشة متوسطة عيار 14.5 و12.7 مم، منازل المواطنين في مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بسقوط قتلى وجرحى من القوات المشتركة والحوثيين خلال مواجهات عنيفة دارت شرق وجنوب مديرية الدريهمي.

يأتي ذلك غداة معارك بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين اندلعت عقب شن الأخيرة هجوما واسعا في محوري المطار وكيلو 16 ومدينة الصالح جنوب وشرق مدينة الحديدة، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف الجماعة، في حين قتل 5 جنود وأصيب 10 آخرون، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

من جهة ثانية، اتهم تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشاركة، بـ "تنفيذ 202 خروق (للهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 الساعة الماضية، 63 خرقا منها بقصف صاروخي ومدفعي، و109 بأعيرة نارية مختلفة".

وذكر أن "من بين الخروقات تحليق 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية وكيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والدريهمي".