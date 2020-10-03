"الوضع لا يطمئن"... تونس تقرر حظر التجمعات وتقليص ساعات العمل بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم السبت إن حظر جميع التجمعات وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المشيشي قوله "تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19".

#Tunisia: "ventilator beds will increase from 400 to 1,200 in the public health sector and from 150 to 700 in the private sector this month, while ICU beds in state facilities which currently stand at 95, will be brought to 220," PM Hichem Mechichi said Saturday evening. #TAP_En pic.twitter.com/yNfmMAeRhl — TAP news agency (@TapNewsAgency) October 3, 2020

وقال المشيشي في كلمة أعلن فيها أحدث الإجراءات لمكافحة الفيروس، إن الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي بالبلاد لا تطمئن وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدا على أنه لا مجال للتراخي والتهاون.

وأضاف المشيشي إنه أعطى أوامره لمحافظي تونس بتنفيذ إجراءات عزل عام في محافظاتهم إذا لزم الأمر، لكنه أشار إلى أنه:

"لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحي الشامل الذي تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد" على مستوى البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن تلك الإجراءات في مارس/ آذار.

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز 20 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو/ حزيران.