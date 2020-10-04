الإمارات تشارك في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني

شاركت الإمارات العربية المتحدة في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة، بوفد ترأسه سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وألقى المزروعي كلمة خلال الحفل، أكد فيها على دعم محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لهذا الاتفاق الشامل والذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار وينهي الصراع والاقتتال في السودان، بحسب ما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

​كما أثنى المزروعي في كلمته على جهود الوساطة وعلى ما بذله الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان ولجنة الوساطة المتمثله في المستشار توت قلواك وكافة أطراف اللجنة والتي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

و أضاف معاليه أن "هذه لحظة تاريخيه وهامه في مسيرة الشعب السوداني يسطرها الجميع انحيازاً لمبادئ السلام المنشود لتحقيق الأمن والطمأنينة و انهاء أسباب الصراع والاقتتال .. متمنياً معاليه ان يعم الأمن والازدهار في السودان".

ضم الوفد الإمااتي حمد محمد الجنيبي سفير الدولة في الخرطوم وسالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الامني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب الوكالة.