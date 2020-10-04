محمد بن راشد: متحف المستقبل أيقونة هندسية عالمية تتحدث اللغة العربية.. فيديو

نشر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أعلن فيها وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل، واصفا إياه بالـ"المبنى الأكثر إبداعا في العالم.

وكتب بن راشد: "شهدت اليوم وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل .. المبنى الأكثر إبداعاً في العالم ..30 ألف متر.. سبعة طوابق .. ارتفاع 77 متراً .. وبدون أية أعمدة .. 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة كلها بالروبوتات .. أيقونة هندسية عالمية .. تتحدث اللغة العربية ".

شهدت اليوم وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل .. المبنى الأكثر إبداعاً في العالم ..30 ألف متر.. سبعة طوابق .. ارتفاع ٧٧ متراً .. وبدون أية أعمدة .. 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة كلها بالروبوتات .. أيقونة هندسية عالمية .. تتحدث اللغة العربية .. pic.twitter.com/NTlGyhOgpo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2020

​وأكد حاكم دبي أن متحف المستقبل يمثل أيقونة معمارية وهندسية عالمية ستسخّر لبناء معجزات بشرية قادرة على استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن المتحف هو قطعة إماراتية من مستقبل هندسة البناء، بحسب ما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

وأضاف: "هدفنا ليس بناء معجزات هندسية.. هدفنا بناء معجزات بشرية تستطيع استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. ودبي مستمرة في البناء.. الإمارات مستمرة في الإنجاز.. العالم مستمر في الحركة والتقدم لمن يعرف ماذا يريد".

وتتم تغذية المتحف بـ4000 ميغاوات من الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف عند اكتماله أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة "لييد"، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم، بحسب الوكالة.