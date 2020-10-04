بنك الكويت الوطني وبيت التمويل يقرضان مؤسسة البترول 3.27 مليار دولار

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته مع بيت التمويل الكويتي، في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسة البترول الكويتية، بقيمة مليار دينار "3.27 مليار دولار أميركي".

موسكو - سبوتنيك. وأوضح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، في إفصاحين على موقع البورصة الكويتية اليوم الأحد، أن الاتفاقية ستخصص لتمويل مشاريع رأسمالية، وسوف يكون البنك هو المسؤول عن القرض، ووكيل البنوك التقليدية، والوكيل العالمي.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن حصته من القرض تساوي 370 مليون دينار "مليار و210 مليون دولار".

وأكد بنك الكويت الوطني، أن التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية من ضمن الأعمال الاعتيادية التي يقوم بها، و"ليس له أثر مادي على المركز المالي للبنك".

جدير بالذكر أن مؤسسة البترول الكويتية هي شركة مملوكة للدولة، وتضم جميع الشركات النفطية الكويتية؛ وتقوم الشركة بإنتاج النفط ونقله وتكريره من خلال الشركات التابعة لها.