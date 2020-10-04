رئيس الانتقالي السوداني يتوجه إلى الكويت

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى الكويت لتقديم واجب العزاء إلى الأمير نواف الجابر الأحمد الصباح.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم الأحد، بأن البرهان توجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء إلى الأمير الجديد وإلى شعب الكويت في وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي توفي الثلاثاء الما ضي.

وفي السياق نفسه، سوف يقدم البرهان التهنئة للأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.

وكان أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد التقى، صباح اليوم الأحد، بمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران وصلوا إلى البلاد للتعزية في وفاة الأمير السابق.

وكان الشيخ نواف تولى الحكم بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن الأمير الراحل قد سعى لتحقيق التوازن في علاقات بلاده مع كل من السعودية وإيران، كما حافظ على العلاقة المتينة بين بلاده والولايات المتحدة التي قادت تحالفا أنهى الاحتلال العراقي للكويت عام 1991.