السعودية تطرح أول عملة مصنوعة من مادة البوليمر

تعتزم الحكومة السعودية طرح اول عملة مصنوعة من مادة البوليمر، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من البوليمر.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها، المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول، اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك جنبا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حاليا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030.

فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة.