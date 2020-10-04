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    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    بسبب خطيبته... تفاصيل طعن مواطن سعودي لوافد مصري في المملكة

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    روى وافد مصري الجنسية تفاصيل تعرضه للطعن من مواطن سعودي في المملكة العربية السعودية، نتيجة نشوب شجار بينهما، في حادثة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكشف عصام محمد العربي، أن شجاره مع المواطن السعودي كان بسبب أن الأخير عاكس خطيبته داخل مكان عمله في الرياض وهو محل عصائر، لاعتقاده أنها فلبينية الجنسية.

    وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان
    © Sputnik . Omnia Elkholy
    مصر تكشف تفاصيل حادثة طعن عامل وافد لها في السعودية
    وقال العربي إنه حاول أن ينبه المواطن السعودي بصوت خافت أن ما يفعله خطأ، موضحا له "عيب هذه خطيبتي"، ولكنه رد عليه بسؤال مستفز بأنه ما الذي يثبت أنها كذلك، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

    ومع متابعة الحديث، تطاول المواطن السعودي عليه بلعن والديه قائلا ليه "يلعن والديك" فرد عليه "يلعن والديك أنت، خد فلوسك ومفيش طلبات"، فأبلغه أنه سيذهب ويحضر مسدسا ليقتله، وبالفعل ذهب وعاد ومعه سكين، واعتدى عليه بينما كان بجواره عصا أمسك بها.

    وأردف: "كان بإمكاني أن أحمل سكينا مثله، لكني خفت على مستقبلي وخشيت أن أدمر حياتي، فضربته بالعصا صدها بيده وتحطمت".

    وعن كيفية تمكن المواطن السعودي منه في الشجار، أوضح عصام محمد العربي أن كان أجرى عملية رباط صليبي في ساقه قبل 5 أشهر، ولا يزال يشعر بأعراض الإصابة، وهناك تورمات في قدمه، ما تسبب في وقوعه على الأرض وضربه السعودي بالسكين في ظهره وذراعه.

    وأكد العربي أن الحادثة ليس له علاقة بأنه مصري الجنسية، وأن الذي اعتدى عليه سعودي، منوها أن "أكثر من ساعده في بداية قدومه إلى المملكة سعوديين، والذي قام بفعلته لا يعبر إلا عن نفسه وليس عن السعوديين كأي شعب".

    واختتم تصريحاته بأن المواطن السعودي حرر محضرا ضده، وأهله كان لديهم شهادات بأنه مريض نفسيا، وتدخل والده وبعض أبناء قبيلة العنزي وجلسوا مع مصريين، وتفاهموا بشأن دفع تعويض له مقابل الاعتداء الذي طاله، ولكنهم رفضوا أن يكون هناك تعويض مقابل دمه، لكن طلبوا أن يكون هناك تعويضا عن خسارته عمله وسكنه بعد أن تخلى الكفيل عنه في النهاية، لافتا إلى أن حياته تدمرت في لحظة، وكان من المفترض أن يعود إلى مصر قريبا لكي يتزوج.

    وكان وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان قال لموقع "مصراوي" الأسبوع الماضي إنه أطلق "تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة حالته والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، وإبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

    كما نقل الموقع عن الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي في الرياض: "تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب، ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض، وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج".

    وتابع رجائي: "تبين وجود جرح بالذراع الأيمن وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبيا، وفي حاجة لإجراء عملية جراحية، وجار التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب".

    وأوضح رجائي بقوله: "اتصلت بنفسي بالعامل المصري المعتدى عليه للاطمئنان عليه، وهو الآن في المستشفى، وجار المتابعة والتنسيق لإنهاء إجراءات العملية الجراحية".

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    الكلمات الدلالية:
    حادث طعن, السعودية, مصر
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