ماذا دار في أول لقاء جمع بين حاكم دبي وأمير الكويت نواف الصباح

زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد تولي الأخير مقاليد الحكم خلفا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشارك ابن راشد متابعيه على موقع "تويتر" للتغريدات صورة من لقائه اليوم مع أمير الكويت، وأشار معها إلى أنهما تذكرا سويا مناقب أمير الكويت الراحل وعلاقته الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، وأكدا واجبهما في تطوير هذه العلاقة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت... استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات... وأكدنا واجبنا جميعا في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات".

في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ... استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله .. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات ... وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة .. الإمارات للكويت والكويت للإمارات pic.twitter.com/W2qmoMWZn5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 4, 2020

​وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أدى القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الأمير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأصون استقلا الوطن وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".