الكويت... البراءة لشافي العجمي وشقيقه من تهمة تمويل الإرهاب

أفرجت محكمة الجنايات الكويتية على الأستاذ الجامعي الكويتي شافي العجمي وشقيقه، بعد تبرئتهما من تهمة تمويل جماعات إرهابية وغسل أموال.

وقال العجمي بتغريدة عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين على صدور حكم البراءة اليوم لي ولأخي في قضية دعم الإرهاب وغسيل الأموال".

الحمد لله رب العالمين على صدور حكم البراءة اليوم لي ولأخي في قضية دعم الإرهاب وغسيل الأموال.

قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. — الأستاذ الدكتور شافي العجمي (@drshafialajmi) October 4, 2020

يذكر أن السلطات الكويتية حجزت العجمي وشقيقه لمدة يومين بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة وتمويل "جماعات إرهابية" ومتطرفة في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار.

كما اتُهم العجمي من قبل واشنطن العام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا.